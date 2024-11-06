呉市の中学校で、海上自衛隊呉基地に所属する警備犬の命名式が行われました。■生徒が名前発表「本犬を“エース”と命名します」名前をつけられたのは呉基地に所属する2頭の警備犬です。2頭は3月に生まれたきょうだいで、メスは呉地方総監によって「フレア」という名前に。オスは吉浦中学校の生徒が提案した「エース」と名付けられました。■吉浦中学校2年 Q 名付け親になって A「すごいうれしかったし、かっこいいな