（ＣＮＮ）ＣＮＮの予測によれば、米大統領選の民主党候補ハリス副大統領がコロラド州で勝利する見通しとなった。コロラド州に割り当てられている選挙人は１０人。大統領選で勝利するには少なくとも２７０人の選挙人票が必要になる。前回２０２０年の選挙では、バイデン大統領がニューヨーク州を制し、大統領選にも勝利した。