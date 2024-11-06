米大統領選挙の投票のため列をなす人々＝５日、米ジョージア州アトランタ/Cheney Orr/Reuters（ＣＮＮ）米大統領選投票日の５日、ジョージア州の投票所１２カ所に対して爆破予告が相次ぎ、一時的に投票が中断された。同州のブラッド・ラフェンスパーガー州務長官は記者団に対し、ロシアから届いた信憑（しんぴょう）性のない脅迫だったとの見方を示した。ラフェンスパーガー州務長官は記者会見で「一部の脅迫はロシアから届いたと