中国広東省の工業企業売上高、１〜９月は３・３％増広東省広州市番禺区にある広汽埃安のスマート生態工場で働く従業員。（資料写真、広州＝新華社記者/龔兵）【新華社広州11月6日】中国広東省統計局が5日に発表した1〜9月の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約22円）以上の工業企業の売上高は前年同期比3.3％増の13兆9500億元だった。工業大分類全業種のうち、売上高が増加した業種の割合は56.4％だった。う