nana’s green teaが、オリジナルグッズや店舗で使えるギフトカードなどが入った「2025年福袋」を数量限定で販売。“日本のいいもの”をお届けする福袋第4弾となる2025年は、日本茶などおうちでも店舗でもnana’s green teaが楽しめる豪華ラインナップになっています☆ nana’s green tea「2025年福袋」  価格：8,500円(税込)／5,000円(税込)予約開始日：2024年12月1日（日）販売店舗：全国のnana’s green tea店舗