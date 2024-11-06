ドジャース戦を中継するスポーツ専門局「スポーツネットLA」のリポーター、キルステン・ワトソンさん（30）が5日（日本時間6日）、自身のインスタグラムを更新。同日に投票が始まった米大統領選に注目している様子を投稿した。史上初の女性大統領を目指す民主党候補ハリス副大統領（60）と、返り咲きを狙う共和党候補トランプ前大統領（78）が大接戦を繰り広げている米大統領選。勝敗を決する激戦7州で支持率が拮抗（きっこう