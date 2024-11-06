千葉県四街道市で起きた強盗事件で、逮捕された男は通信アプリ「シグナル」で「ポンデリング」というアカウントから指示を受けていたことが分かりました。金子優汰容疑者（28）は3日、四街道市の住宅に侵入し、この家の男性に暴行を加えて現金を奪った疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、金子容疑者が通信アプリの「シグナル」で「ポンデリング」というアカウントから指示を受けていたことが新たに分かり