「無印良品」を展開する良品計画は11月14日午前10時から、「2025福缶」の抽選応募の受付を開始する。【関連記事】アフタヌーンティー･ティールーム福袋「ニューイヤーズバッグ2025」内容公開、佐伯ゆう子さんの猫イラストバッグやキャニスター缶･クッキー缶、紅茶･ティーチケットなどセットに、予約は11月28日からスチール製の缶の中に、日本各地の“手づくりの縁起物”1点(ランダム全38種類)と、ネット･店舗で使える2025円分のギ