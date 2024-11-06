大東建託は、過去最大級の居住満足度調査を実施。「いい部屋ネット 街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2024」を発表しました。今回はその中から、「＜関西版＞住み続けたい街ランキング」を紹介します。 なお「＜関西版＞住み続けたい街（自治体）」ランキングは、関西（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県）居住の20歳以上の男女を対象に調査を実施し、2020〜2024年の回答14万3949人分を累積して集計（一部の回