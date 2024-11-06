■台風22号(インシン) 【写真を見る】【全般台風情報】大型の台風22号2024最大瞬間風速55メートルでほとんど停滞日本への接近はないかこのあとの勢力と進路は全国の天気も【進路予想】 気象庁が11月6日9時45分に発表した内容です。 6日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯18