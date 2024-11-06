８月９日にモンタナ州立大学で行われたトランプ氏の選挙集会の様子/Michael Ciaglo/Getty Images（ＣＮＮ）ＣＮＮの予測によれば、米大統領選の共和党候補トランプ前大統領がモンタナ州で勝利する見通しとなった。モンタナ州に割り当てられている選挙人は４人。大統領選で勝利するには少なくとも２７０人の選挙人票が必要になる。前回２０２０年の選挙ではトランプ氏がモンタナ州を制した。大統領選に勝利したのは現職のバイデン大