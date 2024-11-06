ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）が６日放送され、お笑いコンビ「アンタッチャブル柴田英嗣が出演した。この日は「さらば青春の光」東ブクロが憧れているタレントの小堺一機がサプライズで生出演し、小堺がＭＣを務めたフジテレビ系ーク番組「ライオンのごきげんよう」（１９９１年〜２０１６年）の名物企画「サイコロトーク」が復活。出演者がサイコロを振ってトークテーマを決める中、柴田は「小堺に慰めて