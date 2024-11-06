巨人の森田駿哉投手が６日、東京・大手町の球団事務所で契約更改を行った。１５０万円減の１３５０万円でサインした左腕は「春のキャンプからしっかりとアピールして結果を出して、開幕１軍に残りたいなと思いますし、その中で２ケタ勝つことができたら１番理想だと思うので、しっかりとその目標に向かってやっていきたいなと思います」と意気込んだ（金額は推定）。森田はホンダ鈴鹿から２３年ドラフト２位で巨人に入団。春季