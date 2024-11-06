結婚前からの知り合いである夫の後輩に、ずっと旧姓で呼ばれているほかほか命(@hokahokainochi)さん。呼び方について聞かれると、夫がすかさず…？かわいらしい一面にキュンとしてしまう作品をごらんください。 ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainoc