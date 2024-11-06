5日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）SBSプリズムタワーでSBS MTV「THE SHOW」の生放送が行われた。この日の放送には、1位を獲得したtripleS VVの他に、Kep1er、B․A․P出身のジョンアプ、SAY MY NAME、BEWAVE、82MAJOR、AMPERS&ONE、Burvey、DreamNote、DXMON、EJel、PURPLE KISSらが出演。「THE SHOW」は、NCTのシャオジュン、CRAVITYのヒョンジュン、UNISのナナがMCを務めている。※この記事は現