東京・渋谷のブランド品販売店で437万円相当の高級腕時計を盗んだとして、44歳の中国籍の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、中国籍のショウ福永容疑者（44）です。ショウ容疑者は今年8月、渋谷区のブランド品販売店で、高級腕時計「ロレックス」1本、437万円相当を盗んだ疑いがもたれています。ショウ容疑者は腕時計とブランドバッグを店内で見せてもらった際、「腕時計を買います」と現金およそ130万円を渡し、店