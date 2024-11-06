ANAクラウンプラザホテル大阪の｢カフェ･イン･ザ･パーク｣では、2024年11月1日(金)～11月30日(土)まで｢デザート&ランチブッフェ～芋･栗･かぼちゃ･秋のごちそう～｣が開催中です。秋の味覚を使ったスイーツやお料理が、営業時間の11:30~15:00(ラストオーダー14:30)まで楽しめます。さらに、平日なら4名様のご利用で1名様無料というキャンペーンも開催中です。 芋･栗･かぼ