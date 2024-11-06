卓球の「WTTチャンピオンズフランクフルト」は6日、女子シングルスの2回戦が行われる。世界ランキング10位の大藤沙月（ミキハウス）は同20位のプリティカ・パバド（フランス）と対戦する。5日に発表された世界ランキングでトップ10に浮上した20歳。前回のチャンピオンズを制している大藤の勝ち上がりには注目が集まってくる。 ■日本勢4人目のトップ10 大藤は「WTTチャンピオンズモンペリエ」で優勝を果たすなど躍進。最新の世界