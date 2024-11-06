東京都台東区は6日、浅草をはじめ東京を中心に活動している芸能人の中から選ぶ、第41回浅草芸能大賞（公益財団法人台東区芸術文化財団主宰）受賞者を発表した。大賞は落語家の五街道雲助（76）奨励賞は講談師の神田伯山（41）新人賞は歌舞伎俳優の市川團子（20）が、それぞれ受賞した。浅草芸能大賞は、大衆芸能の奨励と振興を図ることを目的に、1984年（昭59）4月に創設されたもので、過去の実績と最近の活動状況を勘案して贈られ