メディアラインは、2024年11月23日(土)に日本海側最大級のエンターテインメントスポットであるSTUDIO NEXSにて『MAHARAJA NIGHT in Niigata』を開催。 メディアライン『MAHARAJA NIGHT in Niigata』 メディアラインは、2024年11月23日(土)に日本海側最大級のエンターテインメントスポットであるSTUDIO NEXSにて『MAHARAJA NIGHT in Niigata』を開催します。新型コロナウイルス感染症の収束後の社会に向けて今回、