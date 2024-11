2024年11月6日、Steamがクライアントアップデートを発表しました。このアップデートに伴い、ベータ版として提供されていたゲーム録画機能の「Steamゲームレコーディング」が正式版となり、あらゆるユーザーが利用可能となりました。Steam :: Steam News :: Steam Client Update, November 5thhttps://steamcommunity.com/games/593110/announcements/detail/4472730495692571025Steam’s built-in game recording is now available