子育てを通じて、共に成長していく喜びを感じる一方で、特定の場面でのみイクメンを演じる夫の行動に、疑問や不満を感じることもあります。今回は、そんなシチュエーションに焦点を当ててみましょう。形だけのイクメンアピール普段は育児に関心がないにもかかわらず、第三者がいる前でだけイクメンを装う夫。この行動は、妻から見れば単なるパフォーマンスにすぎず、関係に亀裂を生じさせる原因となります。妻を孤立させる行動夫が