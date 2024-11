Amazonが2024年11月5日、2022年から展開するドローン配送サービス「Prime Air」について、アメリカ・アリゾナ州フェニックスメトロエリアのウェストバレーでもサービスを開始することを発表しました。Amazon drone delivery takes off in Arizonahttps://www.aboutamazon.com/news/transportation/amazon-drone-delivery-arizonaAmazon starts drone deliveries in Arizona - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/11/5/2428873