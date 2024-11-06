スマートフォンや券売機など、身の回りのいろいろなものでタッチパネルが採用されていますが、一部にはタッチ操作をやめて物理的なボタン操作に戻る動きがあります。企業からも助言を求められることがあるというレイチェル・プロトニック氏が、その事情の一端を語っています。Tactile Controls: Why Buttons Are Making a Comeback - IEEE Spectrumhttps://spectrum.ieee.org/touchscreensプロトニック氏はインディアナ大学ブルー