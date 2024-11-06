6日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2024年12月限は前日清算値比150ポイント高の2万4625ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4370.56ポイントに対しては254.44ポイント高。 株探ニュース