¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç°­¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡©¤½¤ó¤Ê"°õºþ¥ß¥¹"¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£2024Ç¯11·î4Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤±¤¿¤°¤ê¡Ê¡÷Ketaguri_2525¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¡£¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤À¡©¤À¤¤¤Ö¾®¤µ¤¤¡¢³ÚÉè¡©¤±¤¿¤°¤ê¤µ¤ó¤Ï²èÁü¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤¦Òì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³ÚÉè¥×¥ê¥ó¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ë¼Ì¿¿¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¥«¥¹¡×¤É¤¦¤ä¤é¡¢°õºþÀßÄê¤ò´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤¢¤ë¤¢¤ë¤¹¤®¤ë......¡ª¡Ö½Ð¤Æ