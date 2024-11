元DeNAのエドウィン・エスコバー投手(32)が5日(日本時間6日)、自身のX(旧ツイッター)を更新。NPBへの思いをつづった。エスコバーは「I want to comeback to NPB next year.」(来年、NPBに復帰したい)と短い一文を投稿。23年までプレーした日本球界への思いをつづった。この投稿には日本のファンからも「横浜においでよ!」「その際は是非横浜へ来てください!」「待ってる〜」などと反響が寄せられた。エスコバー