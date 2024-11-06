本日の予定【経済指標】 【ユーロ圏】 ドイツ製造業新規受注（9月）16:00 予想2.0%前回-5.8%（前月比) 予想N/A前回-3.9%（前年比) ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（10月）17:55 予想51.4前回51.4（非製造業PMI（購買担当者指数）) ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:00 予想51.2前回51.2（ユーロ圏サ&#1254