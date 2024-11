海底ケーブルプロジェクトに焦点を当てたブログのSubsea Cables & Internet Infrastructureが、「Metaが世界を一周する新しい海底ケーブルの敷設を計画している」と主張しました。この海底ケーブルは、新たなAIデータセンターの構築に関与しているとみられています。Breaking Story: Facebook Building Subsea Cable That Will Encompass The Worldhttps://subseacables.blogspot.com/2024/10/breaking-story-facebook-building-s