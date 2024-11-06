※経済指標 【米国】 ＊貿易収支（9月）22:30 結果-844億ドル 予想-840億ドル前回-708億ドル（-704億ドルから修正） ＊米PMIサービス業（10月）23:45 結果55.0 予想55.3速報55.3 ＊米PMIコンポジット（10月）23:45 結果54.1 予想54.3速報54.3 ＊ISM非製造業景気指数（10月）0:00 結果56.0 予想53.8前回54.9 ※発言・ニュース ＊カナダ中銀議事録 ・一部の委
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