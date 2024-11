中国人民解放軍と関係のある中国のトップ研究機関である軍事科学院が、MetaのAIモデルである「Llama」を使用して軍事用途に使用できるAIモデルを開発していることが明らかになりました。Exclusive: Chinese researchers develop AI model for military use on back of Meta's Llama | Reutershttps://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/chinese-researchers-develop-ai-model-military-use-back-metas-llama-202