AppleがiPhoneに搭載されている衛星通信機能を強化するため、衛星通信サービス「Globalstar」に最大15億ドル(約2280億円)の投資を行うことが、Globalstarがアメリカ証券取引委員会(SEC)に提出した文書で明らかになりました。SEC Filing - Globalstar, Inc.https://investors.globalstar.com/node/15606/htmlApple to invest up to $1.5 bln in Globalstar for satellite coverage expansion | Reutershttps://www.reuters.com/tech