photo by TAKA(tictac-works)全世界で約65000人を動員した、新しい学校のリーダーズ2度目のワールドツアー<AG! Calling WORLD TOUR Part.II>が日本時間21日にLA Hollywood Palladium公演で終了となり、その勢いのまま、自身最大規模の日本凱旋ツアー<NIPPON Calling Tour 2024>が11月3日@神戸ワールド記念ホールからスタートとなった。photo by マッサンphoto by マッサンphoto by マッサン満を持しての日本凱旋ツアーはSUZUK