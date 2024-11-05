日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 215( 137) TOPIX先物 12月限 134( 134) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限23( 0) 日経225ミニ 11月限
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