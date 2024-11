「マジックアワー ザ・SEVENTEEN」 10月14日に12枚目のミニアルバム「SPILL THE FEELS」でカムバックを果たし、「ビルボード200(米アルバムチャート)」にも初登場5位にランクインするなど、世界各国の音楽チャートを賑わせている"セブチ"ことSEVENTEEN。現在アメリカを巡っているワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」も大盛況で、11月29日(金)からはその日本公演となる4大ドームツアーの開催、さらには日本シ