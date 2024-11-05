FRUITS ZIPPERらが所属するアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」の全メンバーが出演する新番組「KAWAII LAB．の超KAWAIIへの道」が5日、スタートする。テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」で毎週火曜午後6時に最新話を配信予定。「KAWAII LAB．」には、アイドルグループFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETなどが所属。番組ではグループの垣根を越えた企画も盛りだくさんといい、全員