5日午後、EPEXがソウル龍山（ヨンサン）区ブルースクエアマスターカードホールにて2ndフルアルバム「韶華2章：青春欠乏」発売記念ショーケースを行った。・EPEX、2ndフルアルバム「韶華2章：青春欠乏」コンセプトフォトを公開…11月5日リリース・EPEX、2ndフルアルバムの先行公開曲「My Girl」個人コンセプトフォトを公開