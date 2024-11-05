2023年10月に急逝したX JAPANのheath (B)と親交が深く、heathが敬愛するミュージシャンがheathのソロ曲を演奏するライヴ＜heath solo works heath THE LIVE everliving everloving＞が10月27日、東京・高田馬場club phaseで開催された。HEATHの遺志を継ぐべく、PATA、SUGIZOなど名だたるメンバー集結した同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆＜heath THE LIVE everliving everloving＞ 画像1992年5月にX JAPANに加入し