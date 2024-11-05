ダスキンはこの日の取引終了後、２５年３月期連結業績予想の修正を発表した。売上高を１８９０億円から１９０３億円（前期比６．４％増）へ上方修正した一方、営業利益を１０７億円から７７億円（同５１．５％増）へ下方修正した。 売上高は若干上振れる見込みにあるものの、利益面では原材料の高騰や物流費の上昇傾向が継続すると想定し引き下げた。あわせて、配当予想を１２６円から１１０円（前期１００円）に減額修正し