連続優勝が懸かる大相撲九州場所（10日初日、福岡国際センター）に向け、新大関・大の里（24＝二所ノ関部屋）が5日、福岡市西区の同部屋で師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）と12番連続で取って7勝5敗。体調不良で秋巡業を離脱した影響を感じさせない動きを披露した。異例とも言える師匠と大関の三番稽古は秋場所前の9月2日以来。その時は10勝7敗と勝ち越し、師匠が得意とした左おっつけを体感。秋場所で実践して2度目の
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