「格闘技・ＲＩＺＩＮＤＥＣＡＤＥ」（１２月３１日、さいたまスーパーアリーナ）ＲＩＺＩＮが５日、都内で記者会見を開き、恒例となっている大みそか大会の開催と、ＲＩＺＩＮフェザー級王者・鈴木千裕（２５）＝クロスポイント吉祥寺＝に元王者クレベル・コイケ（３５）＝ブラジル＝が挑戦するタイトルマッチの実施を発表した。大会名は大みそかの開催が１０回目となることから「ＲＩＺＩＮＤＥＣＡＤＥ」。２度目の防