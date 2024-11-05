【ソウル聯合ニュース】韓国軍合同参謀本部は５日の記者会見で、北朝鮮が同日午前７時半ごろに発射した数発の短距離弾道ミサイル（ＳＲＢＭ）について、戦術核の搭載が可能な口径６００ミリ級の超大型放射砲（多連装ロケット砲）「ＫＮ２５」と推定されると発表した。北朝鮮が先月３１日に行った新型大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星１９」の発射が米国を核兵器で攻撃できるという威嚇であるとすれば、この日のミサイル発射