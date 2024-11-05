ＳｈｉｎｗａＷｉｓｅＨｏｌｄｉｎｇｓ [東証Ｓ] が11月5日大引け後(17:00)に決算を発表。24年5月期の連結最終損益は10.1億円の赤字(前の期は3億円の黒字)に転落したが、従来予想の4.1億円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。25年5月期は2.1億円の黒字にＶ字回復する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(4Q)の連結最終損益は6.9億円の赤字(前年同