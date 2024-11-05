今週は秋の最強女王決定戦・第49回エリザベス女王杯（GI、芝2200m）が京都競馬場で行われる。今年は昨年のホープフルS覇者レガレイラが唯一、3歳牝馬として出走。古馬勢は、一昨年の秋華賞馬スタニングローズ、昨年3着のハーパー、4着のライラック、6着サリエラなどの重賞常連組に加え、ホールネス、シランケド、シンティレーションなどの新興勢力が激突する。そんな中、春のクラシックで果敢