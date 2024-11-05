「うたコン」オーケストラで贈る珠玉の名曲集（C）NHK 11月12日（NHK総合７時57分〜）放送の「うたコン」は、ゴージャスなオーケストラをバックに日本を代表するアーティストたちが珠玉の名曲を届ける。幕開きは石川さゆりが「天城越え」をオーケストラアレンジで披露する。名曲がどんな響きに生まれ変わるのか。さらに郷ひろみは宮本笑里のバイオリンの音色と共に代表曲「言えないよ〜２億４千万の瞳-エキゾチック