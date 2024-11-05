大型屋内スキー場の本体工事完了中国・深圳市3日、深圳市の前海エリアで建設が進む華発氷雪世界の本体構造。（広州＝新華社記者/周科）【新華社広州11月5日】中国広東省深圳市の前海エリアで建設大手、中国建築第三工程局が請け負う華発氷雪世界プロジェクトは本体工事が終わり、内装施工に入った。総建築面積は約33万9300平方メートルで、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）最大の屋