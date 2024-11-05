ホシデン [東証Ｐ] が11月5日大引け後(16:30)に業績修正を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の61億円→63億円(前年同期は110億円)に3.3％上方修正し、減益率が44.6％減→42.8％減に縮小する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の92億円(前期は181億円)を据え置いた。 株探ニュース