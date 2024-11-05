☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【11月】 ５日(火)85.10／421円高 １日(金)82.35／1027円安・3万8500円割れ 【10月】 31日(木)94.36 30日(水)91.36／373円高・3万9000円台回復 29日(火)91.06／298円高 28日(月)89.34／691円高・3万8500円台回復 25日(金)88.00／229円安・3万8000円割れ 24日(木)97.09 23日(水) 100.62／307円安