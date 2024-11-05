シュシュは、写真データから簡単に制作できるフォトブック作成サービスを2024年11月5日に開始します。 シュシュ「フォトブック作成サービス」  提供開始日： 2024年11月5日料金： ・ソフトカバー1冊 2,750円(税込・送料込)・ソフトカバー3冊セット 6,930円(税込・送料込)・ハードカバー1冊 6,600円(税込・送料込)・ハードカバー3冊セット15,730円(税込・送料込)詳細URL ： https://kit