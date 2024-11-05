櫻坂46・三期生の村井優が、5日（火）発売の『週刊プレイボーイ』47＆48号（集英社）に登場している。【写真】櫻坂46の村井優・山下瞳月・谷口愛季の撮り下ろしグラビア【17点】2023年1月に櫻坂46新メンバーオーディションに合格した・三期生の村井優。10thシングル『I want tomorrow to come』の収録曲『僕は僕を好きになれない』ではセンターを務める。グループとしては、11月23日（土・祝）、24日（日）に櫻坂46「4th YEAR ANNI